Fransa'nın skandal bildirisi sonrası YÖK bu kararı aldı

Fransa'nın skandal kararından sonra YÖK, üniversitelerdeki Fransızca bölümlerine öğrenci alımlarını durdurdu.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 10:49

Türkiye'de üniversiteler bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi bulunmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alımları durduruldu.

Fransa’ya ilk yaptırım

Fransa'da bir grup düşünürün Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin değiştirilmesini talep eden bildiriye attığı imza sonrası Türkiye'den ilk yaptırım adımı atıldı.

Fransa’da lisans düzeyinde Türkçe eğitim yok

YÖK'ten edinilen bilgilere göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

YÖK açıklama yaptı

YÖK yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu söyledi.

Toplam 19 Fransızca öğretmenliği var

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor.

Öğrenci alan bölümlerin eğitimi devam edecek

Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.