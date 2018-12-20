Fransa'dan tepki çeken Suriye adımı!

Fransa, DEAŞ'ın Suriye'deki varlığının bitirilemediğini, ABD'nin çekilmesinin doğru olmadığını ve kendilerinin boşalan yerlere yerleşeceklerini söyledi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 12:35

ABD’nin Suriye’deki güçlerini geri çekeceğini açıklamasından sonra Fransa’da da bir açıklama geldi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, Suriye’de bulunan mevcut askeri güçlerinin korunacağını, ABD’nin DEAŞ’ı yenemediğini, Fransa’nın Suriye’den boşalan yerlere yerleşeceğini söyledi.

Fransa’dan ABD’ye çekilme tepkisi

Suriye’de ABD ile birlikte asker bulunduran Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeden çekilme planına açıkça tepki gösterdi.

Fransa Savunma Bakanı Parly, DEAŞ'ın henüz haritadan silinmediğini, DEAŞ'ın Suriye'de sıkıştığı son bölgelerde askeri olarak yenilgiye uğratılması gerektiğini belirtti.

"DEAŞ haritadan silinmedi”

Parly, "DEAŞ her zamankinden daha zayıf fakat ne haritadan silindi, ne de kökleri temizlendi. Bu terör örgütünün elinde tuttuğu son bölgelerin kesin bir askeri yenilgiye uğratılması şart" ifadelerini kullandı.