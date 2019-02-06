Fransa'dan skandal adım! 24 Nisan'ı bakın ne olarak kabul ettiler

Macron, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımı anma günü olarak ilan edeceklerini, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini söyledi.

Güncellenme 06 Şubat 2019 11:15

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan edecek kararın yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konuyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye açık bir diyalog sürdürmek istiyor

Macron, bu kararı açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiğini, Türkiye ile açık bir diyaloğu sürdürmek istediğini söyledi.

“Türkiye ile diyalog vazgeçilmez"

Macron, DEAŞ ile mücadele konusunda Türkiye'de insan hakları ve özgürlükler ile soykırım konusunda anlaşmazlıkların bulunduğunu belirterek, “Aynı zamanda Suriye'deki siyasi dönüşümün gerekliliği gibi hemfikir olduğumuz konular da var. Türkiye ile diyalog vazgeçilmez" ifadelerini kullandı” dedi.

2001’de soykırım olarak tanıdılar

Fransa 1915 olaylarını 2001’da soykırım olarak tanımış, 24 Nisan'ın soykırımı anma günü ilan edilmesi Macron'un 2017 yılındaki seçim vaatleri arasında yer almıştı.