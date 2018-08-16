Fransa'dan net mesaj: Türk ekonomisi bizim için önemli

Kriz sonrası Türkiye'ye destek yağıyor. Şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Erdoğan'la görüştü.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak ve Fransız mevkidaşı bir araya gelecek

Görüşmede ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Bakan Berat Albayrak ve Fransız mevkidaşının önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındı.

Macron’dan istikrar mesajı

Öte yandan Macron’un Başkan Erdoğan’a Türkiye'nin ekonomik istikrarının Fransa için önemli olduğunu söyledi.

Görüş alışverişi yaptılar

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekonomik ve ticari ilişkiler vurgusu

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar.

Macron’dan Türkiye’ye destek

Bakan Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İdlib konusu da görüşüldü

Başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, daha sonra görüşmeyi sonlandırdı.

Başkan Erdoğan, Putin ve Merkel’le de görüşmüştü

Başkan Erdoğan, daha önce Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirmişti.