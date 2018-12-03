Fransa'da yangın büyüyor! O gruplar da protestoya destek verdi

Fransa'da lise öğrencileri ve ambulans görevlileri de Sarı Yeleklilerin başlattığı gösterilere destek veriyor.

Güncellenme 03 Aralık 2018 15:10

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları da “çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu.

Araçların lastikleri ateşe verildi

Gösterilerin yapıldığı bölgede şiddet olayları artarken trafik durma noktasına geldi ve protestocular araçların lastiklerini ateşe verdi.

Macron’a istifa çağrısı

"Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Fransa emniyet güçleri gösteriler nedeni ile sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Liseler de gösterilere dahil oldu

Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi.

Eğitime ara verildi

Öğrencilerin de protestolara katılması nedeni ile bugün eğitime ara verildi.

Öğrenci-polis çatışması yaşandı

Öte yandan Paris’te öğrenciler ve polis arasında çatışma yaşandı. Bir araç ve bir çöp bidonu ateşe verildi.

Ülkenin Dijon kentinde düzenlenen eyleme ise binlerce öğrenci katıldı. Nice, Grasse, Marseille kentlerinde de blokaj eylemi yapıldı.