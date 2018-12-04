Fransa'da hükümet geri adım attı! İşte alınan kararlar

Fransa'da artan gerilim sonrası Başbakan Philippe, "Halkın öfkesini duymamak için sağır olmak lazım" dedi ve geri adım attıklarını duyurdu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 15:03

Fransa’da günlerdir devam eden ve dört kişinin öldüğü, binlerce kişinin de yaralandığı gösterilerden sonra hükümet geri adım atmıştı. Akaryakıta getirilen ek vergi sonrası Sarı Yelekliler olarak bilinen grubun sokağa çıkması ile Paris sokakları savaş alanına dönmüştü.

Bu kapsamda açıklama yapan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Halkın öfkesini duymamak için sağır olmak lazım" dedi. Öte yandan Philippe, akaryakıt zamlarının ve vergi artışının 6 ay ertelediğini de duyurdu.

Fransa hükümeti geri adım attı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akaryakıt vergisini otomatiğe bağlamasıyla mazot fiyatları yılbaşından beri en az dörtte bir oranında artarken, bu yüzden patlak veren Sarı Yelekler protestoları ülkeyi savaş alanına çevirmişti. Fransa hükümeti eylemcileri durdurmak için geri adım attı.

Şiddeti durdurun çağrısı

Philippe, akaryakıt zamlarını ve tüm vergi artışlarını 6 ay ertelediklerini, bu şiddetin bir an önce durması gerektiğini, halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerektiğini, enerji dönüşümü üzerinde yeniden düşünmek gerektiğini, gaz ve elektrik fiyatlarına zam planının erteleneceğini söyledi.