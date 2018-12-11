Fransa'da eğitime ara verildi

Fransa'da artan şiddet olayları ve öğrencilerin gösterilere destek vermesi nedeni ile eğitime ara verildi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 17:40

Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki gösteriler kapsamında öğrenciler, 120 lisede blokaj eylemi yaptı.

Eğitime ara verildi

Gösteriler sebebi ile eğitime kısmen veya tamamen ara verildiği de gelen bilgiler arasında.

Gösteriler artırın çağrısı

Fransa’nın en önemli öğrenci sendikalarından olan Demokratik Lise Ulusal Sendika Birliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu açıklama ile öğrenciler özellikle 11 Aralık Salı günü gösterilerini daha yoğun bir şekilde devam ettirmeye çağrıldı.

Blokaj eylemine devam

Öte yandan, Paris-Nanterre Üniversitesi'nin öğrencileri de Perşembe gününe kadar üniversitede blokaj eylemi yapacaklarını duyurdu.

Öğrenciler, gösterilerin başlaması ile birlikte Macron’un eğitim politikalarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Kaç öğrenci gözaltına alındı?

Fransa’da düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan olaylarda, geçen Perşembe 700'den fazla, Çarşamba ise 32 lise öğrencisi gözaltına alındı.