Fransa'da DEAŞ'ın ekonomik kaynağına operasyon

Fransız polisi DEAŞ'a ekonomik kaynak sağladığı tespit edilen bir firmaya baskın gerçekleştirdi.

Güncellenme 14 Kasım 2017 18:53

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketinin genel merkezine operasyon düzenlendi.

Fransız BFM TV kanalı, sabah saatlerinde Lafarge adlı şirketin Paris'teki merkezine gümrük polisi tarafından düzenlenen operasyonun haziran ayında açılan soruşturma kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.

France Inter Radyosu da benzer bir operasyonun şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki yan kuruluşuna da yapıldığını bildirdi.