Fransa zamları 2019'da da askıya aldı

Fransa'de eylemlerden sonra 6 ay askıya alınan zamların 2019'da da iptal edildiği duyuruldu.

Güncellenme 06 Aralık 2018 09:53

Fransa’da Sarı Yeleklilerin başlattığı zam karşıtı gösteriler sonrası 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamlarının 2019’da da iptal edildiği belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe Meclis’te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Diğer zamlarda askıya alındı

Öte yandan Başbakan Philippe, akaryakıtla birlikte elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

Paris savaş alanına döndü

Ülkenin başkenti Paris’te 1 Aralık’ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde eylemcilerle polis çatışmıştı. Polisin sert müdahalesi sonucu eylemler daha da şiddetli bir hal almış, polis arabaları ve çöp bidonları yakılmıştı. Paris sokakları adeta savaş alanına dönmüştü.

Olayın blançosu

Gösteriler sonucu çıkan olayların başından bu yana, 3 kişi hayatını kaybederken 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.