Fransa şokta! Macron'a suikast hazırlığı deşifre oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast planlayan 6 kişi yakalandı.

Güncellenme 06 Kasım 2018 15:43

Fransa İstihbaratı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Fransa istihbaratı yürütülen soruşturma kapsamında, Macron’a suikast planlayan altı kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Fransız medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre, Macron'a suikast planladıkları gerekçesiyle aşırı sağcı altı kişinin yakalandığını duyurdu.

Fransa merkezli BFM TV, Macron'a suikast planlayan 6 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, söz konusu 6 kişinin Macron'a yönelik 'şiddet eylemi' planı hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi. Fransız televizyonu BFM, tutuklanan altı kişinin aşırı sağ eğilimde olduğu iddiasına yer verdi.