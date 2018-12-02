Fransa savaş alanına döndü! Yetkililerden OHAL sinyali

Fransa'da artan şiddet olayları nedeni ile OHAL ilan edilebileceği belirtildi.

Güncellenme 02 Aralık 2018 14:39

Fransa’da “Sarı Yelekliler” tarafından akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan eylemlerin dozu iyice arttı ve protestolar diğer AB ülkelerine de yansıdı. Fransız yetkililer, OHAL dahil tüm alternatifleri düşündüklerini açıkladı.

OHAL gündemde

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris başta olmak üzere artan şiddet olayları nedeni ile OHAL da dahil tüm önlemlerin masada olduğunu söyledi.

Ülkede “Sarı Yelekliler” alarmı

Alınabilecek önlemleri düşünmek zorunda olduklarını belirten Griveaux, Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Édouard Philippe ve İçişleri Bakanı Gérard Collomb'ın bugün bir araya geleceklerini, Sarı Yelekliler hareketine karşı uygulanacak adımları tartışacaklarını söyledi.

133 kişi yaralandı

Fransa polisinin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki protestolar nedeni ile 133 kişinin yaralandı ve 412 kişinin tutuklandı.

75 bin kişi eylemlere katıldı

Eylemler sonrası Fransa çapında, 65 bin güvenlik güçleri mensubu görevlendirildi. Fransa çapında 75 bin kişinin de Sarı Yelekler eylemine katıldığı açıklandı. Fransa’nın bazı bölgeleri ise hala eylemlere dahil olmadı.

Gösterilerde şiddet arttı

Artan ve şiddete dönüşen eylemlerde, yüzlerce aracın ateşe verildiği, güvenlik güçleri ve eylemciler arasında şiddetin arttığı, çatışma bölgelerinin savaş alanına döndüğü ifade edildi.

Polisin sert müdahalesi tartışma konusu oldu

Çevik kuvvet tarafından şiddet gören ve yaralanan vatandaşların görüntüleri paylaşıldı, aralarında yaşlıların da olduğu eylemcilere polisin sert müdahalesi vatandaşların "diktatörlük" yorumu yapmasına sebep oldu.

İçişlerinden OHAL sinyali

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" sözleri ile ülkede şiddetin daha da artması ile OHAL ilan edilebileceğinin sinyalini verdi.