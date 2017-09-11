Frankfurt Havalimanı'nda saldırı: 6 yaralı

Frankfurt Havalimanı'nda check-in için bekleyen yolculara biber gazlı saldırı yapıldı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:58

Alman Focus dergisi, Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Frankfurt Havalimanı polisi ise 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

YOLCULAR HEDEF ALINDI

Almanya'nın en önemli havalimanları arasında yer alan Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda, biber gazı saldırısı gerçekleşti. Saldırı check-in için bekleyen yolcuları hedef aldı.

6 KİŞİ YARALANDI

Frankfurt Havalimanı polisi 6 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavi altına alındığını, olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini, şu an için tehlikenin geçtiğini duyurdu.