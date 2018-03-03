Fotoğraf çekmeyi sevenler bu telefona bayılacak!

Samsung Galaxy S9 ile en iyi kamera kalitesine sahip telefonuna sahip oldu.

Güncellenme 03 Mart 2018 17:15

Akıllı telefonları tercih ederken en çok aranan özellik fotoğraf kalitesidir. Akıllı telefon sektöründe iddialı markaların başında Samsung geliyor. Samsun Galaxy serisinin son modeli S9 ile en iyi kameraya sahip telefonunu geliştirdi.

DxoMark fotoğraf ve video performanslarını ölçerek en iyi kaliteye sahip cihazları belirlermişti en son Google Pixel 2 aldığı 98 puanla en iyi kameraya sahip akıllı telefon olarak seçilmiştir. Şimdilerde onun tahtını 99 puan alan Samsun Galaxy S9 oldu.

Düşük ışıkta canlı fotoğraflar

DxOMark, Samsung Galaxy S9’un sahip olduğu süper hızlı çift sensörü ile birlikte dinamik diyafram açıklığı için ayrı bir parantez açtı. Samsung’un en iyi fotoğraf çeken telefonunun dikkat çeken iki özelliğinden ilki en düşük ışıkta bile daha canlı ve güzel karelerin ortaya çıkmasını sağlıyor diğer bir özelliği ise anın 12 fotoğraf karesini tek karede birleştirebiliyor.

Testlerde 104 puan

Yapılan testlerde Smasung Galaxy S9’un fotoğraf performansına DxOMark ekibi tarafından 104 puan verildi. Video performansına ise yapılan testler sonucunda 91 puana layık görüldü. Telefona verilen fotoğraf performans puanı bu zamana kadar verilen puanlar arasında ekibin verdiği en yüksek puan oldu. Video performansı ise ne yazık ki fotoğraftaki sırayı yakalayamadı, aldığı 91 puanla rakibi iPhone X’un üzerinde olmasına karşılık Google pixel 2’nin altında kaldı.

Samsung’un Galaxy serisinin son modeli S9’un fotoğraf kalitesine kullanıcıların beğenisini kazanacak mı zaman gösterecek. Samsung Galaxy S9 bu modelde aldığı bu birincilikle rakipleriyle oldukları pazarda bir ayrıcalık kazandı. İlerleyen zamanlarda bu birinciliğin kazandırdıkları merakla bekleniyor.