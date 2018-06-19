Folik asit neden bu kadar önemli?

Genellikle hamilik öncesi ile başlayan ve hamiliğin ilk haftalarında başlanılabilen folik asit nedir ve ne işe yarar?

Güncellenme 19 Haziran 2018 15:30

Folik asit aslında vücut için son derece önemli bir yere sahiptir ve kan yapımı ile birlikte hücrelerin yenilenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda damar sertliğinin de önüne geçerek felci bunama ve kalp krizi gibi pek çok hastalığın oluşumunu da engellemektedir. Sağlıklı bir gebelik geçirmek ve bebeğin gelişiminde çıkabilecek sorunların önüne geçmek içinde folik asit son derece önemlidir.

Eksikliğinde neler olur?

Vücutta yeterli folik asit bulunmadığında kansızlık, unutkanlık, baş dönmesi, yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler meydana gelebilir. Bu belirtiler aynı zamanda B grubu vitaminlerinden olan B12 vitamin eksikliğinde de görülebileceği gibi doktora görünmekte fayda vardır.

Neden eksiklik meydana gelir?

Genellikle eksikliğin meydana gelme sebebi B12 vitamin ve folik asit bakımından zengin olmayan besinler tüketildiğinde ve huzursuz bağırsak sendromu yaşandığından bu eksiklik kendini gösterebilir. Aynı zaman karaciğer ve böbrekte meydana gelen bir sorun yüzünden sürekli tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyorsanız da folik asit kaybı yaşayabilirsiniz.

Eğer bir gebelik yaşanıyorsa bu durumda da vücudun folik asit ihtiyacı artmaktadır.

Hamilelikte neden folik asit?

Gebelik planlayan kadınlar genellikle gebe kalmadan önce folik asit alımına başlamaları önerilmektedir. Eğer önceden folik asit alınmadıysa hamilelik süreci ile birlikte folik asit alımı başlamaktadır. Peki hamilelikte neden folik asit önemli?

Hamilelik öncesi ve sonrasında alınan folik asit bebek sağlığı açısından son derece önemlidir bebeğin omurgası ve beyninde oluşabilecek hasarlara karşı koruyucu bir rol üstlenmektedir. Özellikle gebeliğin ilk haftalarında folik asit çok önemlidir çünkü bebeğin beyin ve spinal kord gelişimi 3. Ve 4. Haftalarda meydana gelmektedir. Bu erken dönemde folik aside duyulan ihtiyaç annenin depolarının bitmesinin önüne geçmek için hamilelik öncesi folik asit alarak bu durumu avantaja çevirebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra folik asit kullanarak beyin ve omurilik merkezli doğum kusurlarının da önüne geçmiş olursunuz. Bu tür kusurlar beyin hasarı ile birlikte beyin gelişiminin yarım kalmasına neden olabilecek ciddi sonuçlara neden olabilmektedir.