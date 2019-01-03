Flash TV'den neler oluyor?

Yöresel oyunlarla gündemden düşmeyen Flash TV, ekonomik sıkıntılar nedeni ile ekran kararttı.

Güncellenme 03 Ocak 2019 16:49

Yayın hayatına 1992’de Göktuğ Elektronik A.Ş. tarafından başlayan ve Türkiye’nin ikinci özel kanalı olan Flash TV yayına ara verdi. Zaman zaman ilginç çıkışları ile gündem gelen kanalın, yayın akışının büyük bir bölümü eğlence programları ile doluydu.

Ekran kararttı

Programlarında sürekli yöresel oyunların oynanması ile gündeme gelen kanal önceki gün ekran kararttı.

Bugün tekrar açıldı

Kanalın ekranının karartılma nedeninin Türksat tarafından yayın durdurma cezası ve ekonomik sıkıntılar olduğu ileri sürüldü. Kanal, borcunu kısa süre sonra ödedi ve bugün yayınlarına kaldığı yerden devam etti.

Kapanma nedeni ne?

Flash TV, zaman zaman eğlence programları ve Reality Show yayınları sebebiyle RTÜK tarafından ağır cezalara çarptırılıyor.