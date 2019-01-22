Flash bellekle kumar oynatan çete çöketildi

Ankara'da flash bellekle kumar oynayan ve oynatan kişilere operasyon yapıldı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 14:31

Ankara Çankaya’da kumar oynatıldığı iddiası ile bazı iş yerlerine polis tarafından operasyon düzenlendi. İhbar edilen adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 21 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Gelen bilgilere göre polis ekipleri, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynayan ve oynatanlara operasyon

Bahsi geçen adreslere yapılan operasyonda ekipler, kumar oynamaya yer temin eden ve oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Operasyonda yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç, U.A, F.M ve N.B'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığı tespit edildi.

Flash bellekle kumar oynatmışlar

Polis, kumarın ücret karşılığı verilen flash belleklerle oynatıldığını tespit etti. Gözaltına alına şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi.