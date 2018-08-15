Flaş Rahip Brunson gelişmesi! Mahkeme bu kararı verdi

Rahip Brunson'un avukatının "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılması talebine mahkemeden ret kararı geldi.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 11:23

ABD’li Rahip Brunson’ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, Temmuz ayının sonunda da Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etmişti.

Mahkeme devam kararı verdi

Karar hakkında değerlendirme yapan mahkeme, Brunson hakkında verilen tahliye sonrasında, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetmiş ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar vermişti.

Brunson’un avukatının mahkemeye yaptığı başvuruda, sanık hakkındaki delil durumunun yetersiz olduğu ve bu nedenle serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Başvuru dilekçesinde, "Sadece yalancı tanık beyanlarına dayanılarak oluşturulan iddianame ölü doğmuştur. Bu iddianame ve bu delillerle müvekkilin özgürlüklerinin sınırlandırılması mümkün olmamalıdır.

“Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır”

Sayın mahkemece yapılan yargılamanın fazlasıyla siyasal meselelerin konusu haline geldiği bir gerçektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel bir sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır. Bu durumda mahkeme heyeti olarak hukuka bağlı kalarak karar vermenin zorluğu ortadadır.

“Adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır”

Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer Bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye'de yargı bağımsızlığı var ise sayın mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir. Dosya delil durumu itibarı ile sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını gerektirir mahiyettedir. Birileri istediği için değil hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır.

“Andrew Brunson suçsuzdur”

Andrew Brunson suçsuzdur ve davada mutlaka beraat edecektir. Bu süre zarfında hukuka her türlü müdahalenin önlenmesi bakımdan sayın mahkemenize tarihi bir görev düşmektedir. Müvekkil sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırarak hukuka aykırı siyasi müdahalelerin önünü kapatılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.