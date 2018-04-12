Flaş iddia! Yunan savaş uçağı bu yüzden mi düştü?

Ege'de bulunan İskiri adası civarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.

Güncellenme 12 Nisan 2018 14:55

Ege'de bulunan İskiri adası civarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.

Pilot kayıp

Yunan basınında yer alan habere göre, düşen uçağın pilotunun kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Ege'de düştü

Habertürk TV'nin haberine göre, düşen uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu, dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğünü duyurdu.

İt dalaşı iddiası

Öte yandan Türk uçaklarının Yunan hava sahasına girdiği ve uçağın bu sırada gerçekleşen it dalaşı sırasında düştü iddia edildi.

Bölgede Türk uçağı yoktu

Türk Silahlı Kuvvetleri ise olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.