Flaş iddia! Yunan savaş uçağı bu yüzden mi düştü?
Ege'de bulunan İskiri adası civarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.
Ege'de bulunan İskiri adası civarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.
Pilot kayıp
Yunan basınında yer alan habere göre, düşen uçağın pilotunun kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
Ege'de düştü
Habertürk TV'nin haberine göre, düşen uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu, dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğünü duyurdu.
İt dalaşı iddiası
Öte yandan Türk uçaklarının Yunan hava sahasına girdiği ve uçağın bu sırada gerçekleşen it dalaşı sırasında düştü iddia edildi.
Bölgede Türk uçağı yoktu
Türk Silahlı Kuvvetleri ise olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.