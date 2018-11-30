Flaş iddia! Yeniden Refah Partisi kapatılıyor mu?

Fatih Erbakan'ın geçen hafta Cuma namazı çıkışı açılışını duyurduğu Yeniden Refah Partisi'nin kapatılacağı iddia edildi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 10:39

Fatih Erbakan, babası eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın partisini yeniden açtığını duyurmuştu.

Necmettin Erbakan’ın Başbakanlık yaptığı dönemin partisi olan ve daha sonra kapatılan Refah Partisi, Fatih Erbakan tarafından Yeniden Refah Partisi olarak tekrar hayat geçirilmişti. Fakat kapatılan bir partinin tekrar açılması tartışma konusu oldu. İddiaya göre parti tekrar kapatılabilir.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "O siyasi parti şu nedenle kapatılabilir" başlığıyla kaleme aldığı yazıda ilginç iddialara yer verdi.

Bir hukukçu kapatılması için dilekçe verdi

Öztürk; rahmetli Erbakan’a ve ailesine kimsenin düşmanlığı olmayacağını, anayasa ve yasalara uyulmasını istemenin başta hukukçuların görevi olduğunu, bir hukukçunun Yeniden Refah Partisi’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdiğini yazdı.

AYM neden kapatmıştı?

Anayasada ve Siyasi Partiler Yasası'nda, AYM’nin kapattığı siyasi partilerin başka bir adla tekrar açıklamayacağına dair bir madde olduğunu iler süren Öztürk, “Yine SPY'de, Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan partilerin isim, amblem, rumuz, rozet veya benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa yer verecek biçimde kullanılamayacağı, kurulacak siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemeyecekleri ve böyle bir iddiada bulunamayacakları da belirtiliyor" bilgisini paylaştı.

AİHM tarafından kapatılması haklı bulundu

Öztürk, Refah Partisi'nin, "laik Cumhuriyet ilkesine aykırılığın odağı olduğu" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce 1998 yılında kapatıldığını, kapatma kararı nedeniyle hak ihlali yaratıldığı konusunda yapılan başvurular da AİHM 3. Dairesi tarafından 2001 yılında reddedildiğini, bu karara yapılan itirazların da AİHM Büyük Dairesi'nce 2003 yılında reddedildiğini, Türkiye'de verilen siyasi parti kapatma kararları hakkında AİHM'e yapılan başvurular içinde Refah Partisi hakkındaki kapatma kararı, AİHM'in Türkiye'yi haklı bulduğu tek siyasi parti kapatma kararı olması yönüyle de dikkat çektiğini belirtti.