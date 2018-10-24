Flaş iddia! Suudi Arabistan Türkiye'ye rüşvet teklif etti

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayıyla ilgili Türkiye'ye bazı tekliflerde bulunduğu, Erdoğan'ın ise bunu "siyasi rüşvet" olarak değerlendirerek reddettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 24 Ekim 2018 11:50

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türk güvenlik birimleri ve hükümet dünyada takdir toplayan bir çalışma yürütüyor. Özellikle şeffaf olma konusunda son derece dikkatli davranan Türkiye, birçok yayın kuruluşunun dikkatini çekti.

Erdoğan’a teklif

ABD’nin saygın medya organlarından olan New York Times’ın iddiasına göre, Kaşıkçı cinayetindeki detayların gizlenmesi ve dosyanın kapatılması için Suudi Arabistan yönetimi, Mekke Emiri Halid el-Faysal aracılığıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a siyasi teklifler sundu.

Türkiye çok sert karşılık verdi

Bahsi geçen teklifte, Kaşıkçı cinayetinin ayrıntılarının sümenaltı edilmesi halinde Suudi kaynaklı para, yatırımlar ve Katar’a karşı yapılan ablukanın kaldırılması yer aldı. Suudi Arabistan’ın bu teklifine ise Türkiye’den çok sert tepki geldi.

“Siyasi rüşvet” olarak değerlendirildi

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu teklifleri “siyasi rüşvet” olarak değerlendirdiği ve sinirli bir şekilde reddettiği bilgisi yer aldı. Kral Abdulaziz’e çok yakın olduğu belirtilen Faysal’ın 11 Ekim’de Ankara’ya gelerek bu teklifleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği iddia edildi.