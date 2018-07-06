Flaş iddia! O isim bakan oluyor

AK Parti'nin yönetim kadrosunda da yer alan iş adamı Ethem Sancak'ın bakan olacağı iddia edildi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 14:36

AK Parti yönetiminde de yer alan iş adamı Ethem Sancak'ın Bakanlar Kurulu'na gireceği iddia edildi.

Posta yazarı Işık, bugünkü yazısında bazı kulisleri köşesine taşıdı. İddiaya göre, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan iş adamı Ethem Sancak da yer alacak.

Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini kullandı.