Flaş iddia! Leyla bulundu mu?

Ağrı'da günlerdir bulunamayan küçük Leyla için herkes seferber oldu.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 15:51

Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi. Arama kurtarma ekipleri, köyü ve çevresini kapsamlı bir şekilde aradı. Minik Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir'e kendisini Hoca olarak tanıtan kişinin söylediği evde de arama yapıldı.

Sabah saatlerinde arama tekrar başladı

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahında kaybolan Leyla Aydemir için arama seferberliği devam etti. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpeği 'Mavi' de kullanılıyor. Batman'dan gelen avcıların dün akşam ayrıldığı Bezirhane köyünü defalarca arayan ekipler, çalışmaları çevre köylere taşıdı. Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler aramaya devam ediyor

Arama ekibinin amiri Faysal Işık, her yeri ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini, her gün yeni bir heyecanla aramalarını sürdürdüklerini, emeklerinin boşa çıkmayacağını umduklarını, Leyla'ya sağ salim ulaşmak istediklerini söyledi.

Dedesi de açıklama yaptı

Minik Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ise, ekiplerin büyük bir çaba ile aramayı sürdürdüklerini, birkaç gün önce Kars'a gidip, kendisini 'hoca' olarak tanıtan biriyle görüştüğünü, 'Hoca'nın, Leyla'nın olabileceğini söylediği bir evde de arama yapıldığını ifade etti

‘Hoca’ yeri söyledi iddiası

'Hoca'nın Leyla'nın Kars'ın bir köyünde tutulduğunu söylediğini belirten Dede Aydemir, güvenlik güçleri ile birlikte hoca'nın söylediği eve gittiklerini, ancak evin boş olduğunu, artık kimseye inancı kalmadığını, bazılarının kendisi ile dalga bile geçtiğini, gece yarısı arayı 'kızınız burada' dediklerini, şaşırmış bir durumda olduklarını, artık telefonlara cevap vermek istemediğini ama bu kez de gerçekten birileri arar diye düşündüğünü, ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.