Flaş iddia! Konut kredisinde faiz oranları yüzde 1'in altına mı çekilecek?

İNDER, GYODER ve KONUTDER güç birliği ve piyasaları harekete geçirmek için yeni bir kampanyaya hazırlanıyor.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 10:17

Gayrimenkul sektörünün üç çatı derneği olan KONUTDER, İNDER ve GYODER; Emlak Konut GYO’nun da desteği ile yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Kampanyanın Eylül ayında başlayacağı belirtilirken, faiz oranlarının yüzde 0.95’e sabitlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda çok sayıda firma birlikte harekete ederek emlak piyasasında büyük bir canlılık yaratacak.

Görüşmeler başlayacak

Gayrimenkul sektörü büyük bir kampanya için kolları sıvadı. İNDER, GYODER ve KONUTDER güç birliği ve piyasaları harekete geçirmek için görüşmelere başladı.

Yüzde 1’in altına düşecek

Yapılacak kampanyalarda en dikkat çekici hamle ise yüzde 2’yi aşan konut kredisini yüzde 1’in altına çekmek olacak. Eylül ayında uygulanamaya konması düşünülen kampanya ile 120 ay vadeli konut satışında faizin yüzde 0.95-0.98 bandına kadar çekilmesi hedefleniyor. Yüzde 20 olması planlanan peşinat oranının ise yüzde 5-10 çekilmesi bekleniyor.

Üç emlak derneği bir araya geliyor

Gelen bilgilere göre; KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ve GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Genel Müdürü Hakan Gedikli’yi bu kapsamda ziyaret etti.

Öte yandan bahsi geçen ziyarete İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş’ın Genel Müdürü İsmet Yıldırım da katıldı.

Bu ay kampanyanın ayrıntıları belli olacak

Daha önce yapılan kampanyada sadece üç dernek yer alırken, bu kampanyaya kamunun da destek vereceği öğrenildi. Bu sayede kampanyanın etki alanının artması bekleniyor. Sektörün değerlendirildiği görüşmede konut pazarını hareketlendirmek için ortak çalışma kararı çıktı. Sektörün önde gelen temsilcileri, bu ay içinde farklı zamanlarda toplanarak kampanyanın son halini almasını sağlayacaklar.

Daha önceki kampanyada ne olmuştu?

Daha önce 15-Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında da bir kampanyaya imza atan sektörü temsil eden üç çatı kuruluşun girişimleri ile kamu bankaları öncülüğünde faiz yüzde 0.98’e çekildi ve firmalar yüzde 20 indirim açıkladı. Öte yandan peşinat yüzde 5’e indirilmişti. 100’den fazla firmanın yer aldığı kampanyada konut sektörü hayli hareketlilik kazandı.

8 milyarlık bir satış gerçekleşti

Toplamda 8 milyarlık bir satış oluşunca kampanya 30 Haziran’a uzatılmıştı. Düşük faiz fırsatı, yüzde 20 indirim kampanyası ile KDV ve tapu harçlarında 31 Ekim’e kadar sürecek indirimi kaçırmak istemeyen alıcı geçtiğimiz aylarda alıma geçti.

TÜİK rakamları açıkladı

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, Haziran’da daha önceki yılın aynı dönemine oranla konut satışında yüzde 22.4 artış gözlendi ve 119 bin 413 kişi ev sahibi oldu. Bu seferki kampanya ile konut almayı planlayan ama faiz oranları nedeni ile alamayan vatandaşların harekete geçmesi planlanıyor.