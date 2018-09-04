Flaş iddia! Kenan Işık komadan çıktı, tatile gitti

Dört yıldır komada olan Kenan Işık'ın yazı Bodrum'da geçirdiği, yürümekte zorlandığı ve sol tarafının felçli olduğu iddia edildi.

Güncellenme 04 Eylül 2018 17:00

Sözcü’nün Kenan Işık’ın aile dostlarından aldığı bilgiye göre, usta sanatçının durumu düzeldi ve 4 yıllık komadan çıktı. Bazı vatandaşların, ekranların fenomen ismi olan ve bilgi yarışması ile gönüllerde taht kuran Kenan Işık’ı, Bodrum Turgutreis’teki yazlığında gördüler.

Ailesi, kimse ile görüştürmüyor

Dört yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık’ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor ve ailesinin ise usta oyuncunun hiç kimse ile görüşmesine izin vermediği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” diye yorum yapmıştı.

Yazlık sakinleri Kenan Işık’ı anlattı

Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen, ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

Sol tarafı felçli

Görgü tanıklarının iddiasına göre, Kenan Işık'ın sol tarafının felçli olduğu, ayakta duramadığını ve yürüyemediğini söylediler. Ancak bir kişinin yardımı ile hareket edebildiğini belirten görgü tanıkları, Kenan Işık’ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirttiler.

Yazı Bodrum’da geçirdi

Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.