Flaş iddia! Çukur'un İdris Babası o partinden aday

CHP'nin Beyoğlu Belediyesi için Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal'ı düşündüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 10:38

CHP, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul Beyoğlu Belediyesi için Çukur dizisinde İdris Koçovalı'yı canlandıran Ercan Kesal’ı düşündüğü ortaya çıktı.

Daha önce ne yaşanmıştı?

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, "AK Parti İstanbul'da Kürtlerden de oy olacak aday arıyor" başlıklı yazısında, CHP’nin bir önceki yerel seçimde Aylin Kotil'i aday gösterdiğini, Beyoğlu'nu son anda kaybettiklerini söyledi.

Ercan Kesal iddiası

Üç dönem açıklaması sonrası mevcut Başkan Ahmet Misbah Demircan'ın aday olmasının zor göründüğünü belirten Işık, ''Hal böyle olunca CHP Beyoğlu'na ekstra önem veriyor. Birçok isim var havuzda ancak en çok istenen aday sanatçı Ercan Kesal. Kesal, çok sevilen, çok düzgün yaşayan, çok değerli bir isim. Umarım aday olur” ifadelerini kullandı.

Çukur’da rol alıyor

Kesal, başrollerine Aras Bulut İynemli ve Dilan Deniz Çiçek ile birlikte başrolü paylaştığı Çukur dizisinde İdris Koçavalı karakterine hayat veriyor.