Flaş iddia! Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın bir numarası Cemil Bayık'ın TSK ve MİT'in Kandil'e düzenlediği operasyonda yakalandığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 12:44

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst düzey yöneticilerinden olan Cemil Bayık'ın TSK ve MİT'in ortak yürüttüğü operasyon kapsamında ele geçirildiği iddia edildi.

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde, "Toplantı halindeki lider takımını hallettik" ifadesini kullanmıştı. Bayık haberi ise Erdoğan'ın bu açıklamasını doğrular nitelikte.

Cemil Bayık yakalandı mı?

Yeni Akit'in haberine göre, örgütün lider kadrosunun İran'la da koordine halinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süredir kıskaç altında olduğu, ele geçirilmeleri beklenen teröristlere hava operasyonunun gerçekleştirildiği, sahadaki timlerin başarılı bir operasyona imza attığı, Cemil Bayık ve yanındaki bazı örgüt mensuplarının yakalandığı iddia edildi.

2013’ten bu yana bir numaraydı

İddiaya göre sözde lider Cemil Bayık, 2013'ten bu yana örgütün bir numarası olarak görev yapıyordu. Bayık'ın sağlık durumu ve operasyonun detaylarına ilişkin ayrıntılara ulaşılmazken, resmi açıklamanın önümüzdeki gün veya saatlerde yapılması beklendiği belirtildi.

Aydınlık da iddiaya doğruladı

Bahsi geçen iddiayı Aydınlık yazarı Rafet Ballı da ileri sürdü. 'İmralı'ya 2 yeni 'konuk' geliyor' başlıklı bir yazı kaleme alan Ballı, istihbarat kulislerinin önemli bir "iddia" ile çalkalandığını, Türkiye'nin terörle mücadelesini, seçim sonuçlarını etkileyecek bir durumun söz konusu olduğunu, kendilerine gelen perde arkası bilgiler olduğunu, PKK'nın üst düzey iki yöneticisinin Türkiye'nin elinde olduğunu yazdı.