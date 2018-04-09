Flaş iddia! Bakanlar Kurulu değişecek

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 seçimlerine giderken izlediği yol ve yöntemi anlattı.

Güncellenme 09 Nisan 2018 09:39

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimi ve hükümette önemli değişiklikler yapacağını iddia etti.

Erdoğan’ın seçim stratejisi ne?

"Erdoğan’ın yeni oyun planı" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, Erdoğan'ın 2019'daki seçimler için izlediği siyasi yöntemin şifrelerini verdi.

“Asıl önemli olan 2019 seçimleri”

Selvi, 16 Nisan gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayanlara “Asıl önemli olan 2019 seçimleri” dediğini, dün de “2019 seçimleri bir milat olacak” dediğini, o nedenle işi sıkın tuttuğunu, bu kapsamda bir yandan Putin'le görüştüğünü, diğer yandan ise AK Parti kongrelerinde konuşmalar yaptığını yazdı.

İki aşama kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 seçimlerine farklı bir strateji ile hazırlandığını öne süren Selvi, şimdiye kadar olan süreyi AK Parti’de değişim dönemi olarak değerlendirdiğini, yerel yönetimlerde ve teşkilatlarda köklü değişiklikler yaptığını, böylece metal yorgunluğundan diriliş aşamasına gelindiğini, bu arada MHP ile ittifakı gerçekleştirip en önemli adımlardan birini attığını, AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak olan kadroların seçiminde iki aşama kaldığını belirtti.

Bakanlar kurulu değişecek

Selvi bu aşamaların sağlamasını ise "büyük kongrede yeni MKYK seçilecek" ve "bakanlar Kurulu değişecek" iddiaları ile yaptı.

Yeni bir oyun kurdu

Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler beklendiğini de iddia eden Selvi, AK Parti’de değişimi gerçekleştirip, MHP ile ittifakı sağlama alan Erdoğan'ın 2019 seçimleri için yeni bir oyun kurduğunu ifade etti.

Hedef ilk turda yüzde 60

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda yüzde 60 oyla Cumhurbaşkanı seçilebilmek için çalıştığını, bunun için, muhalefette sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığını, şimdiye kadar bir defa bile Meral Akşener ismini zikretmediğini, Akşener’i muhatap alıp, büyütmek istemediğini, Erdoğan'ın 2019 stratejisini Kılıçdaroğlu üzerine kurduğunu, Erdoğan' yüklendikçe Kılıçdaroğlu'nun sertleştiğini, Kılıçdaroğlu sertleştikçe ise Erdoğan’a yaradığını, bu sayede CHP Lideri’nin gaf yapmaya zorlandığını iddia etti.