Flaş iddia! AK Parti'nin İYİ Parti önerisini Bahçeli reddetti

İddiaya göre, AK Parti, seçime girip girmeyeceği tartışma konusu olan İYİ Parti için yasa değişikliği talep etti ama Bahçeli bu teklifi kabul etmedi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 12:45

Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı ve ana kadrosunu MHP'deki muhalif vekillerin oluşturduğu İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusundaki belirsizlikler hala sürüyor.

YSK’dan İYİ Parti atağı

YSK, Ocak ayında yayımladığı listede yeterliliğe sahip olan partiler arasında İYİ Parti'ye yer vermemişti. Seçim tarihinin ise 24 Haziran olarak belirlenmesi ise işleri hepten karmaşık hale getirdi. YSK bu kapsamda İYİ Parti'nin durumunu bir defa daha Yargıtay'a sunacak.

24 Haziran seçimlerine katılamayacak

Fakat YSK, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İYİ Parti'nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını duyurdu.

Bahçeli öneriyi reddetti

AK Parti ise İYİ Parti'nin mağdur rolüne bürünmemesi için bu partinin seçime girmesi için önünün açılmasını talep etti. Bu kapsamda yasal bir düzenleme de yapma önerisinde bulunan AK Parti, 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi önerdi. Fakat bunun MHP'nin nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AK Parti'nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor.

AK Parti’den açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti'nin seçime katılma durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ünal, kendilerinin her zaman demokrasinin tesisinden yana olduklarını, bu kapsamda seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran'da seçmenin karşısına çıkmasından yana olduklarını, İYİ Parti'nin kendi eksikliğini AK Parti'ye fatura etmeye kalkışmaması gerektiğini söyledi.