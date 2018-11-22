Flaş iddia! AK Parti ve MHP üç ilde mutabakat sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı görüşme hakkında kulisler gelmeye başladı. İddia edilenler arasında, MHP'nin üç büyükşehirde aday çıkarmayacak ve bu bölgelerde AK Parti’ye destek verecek.

CNN Türk; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede neler konuşulduğunu deşifre etti.

Üç ilin adayları belli oldu

Buna göre, üç büyükşehirde mutabakat yapıldı. İstanbul’da Binali Yıldırım, Ankara’da Mehmet Özhaseki, İzmir’de Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği belirtildi. MHP ise bu üç büyükşehirde aday göstermeyecek ve AK Parti’ye destek verecek.

Bahsi geçen iller dışında net bir sayı konuşulmadı ama üzerinde çalışılacak.

MHP’nin önem verdiği iller

MHP’nin Manisa, Mersin ve Osmaniye’ye büyük önem verdiği ve Balıkesir için de işbirliği yapılacağı kulislerde konuşulanlar arasında. Bu illerde anketler yapıldıktan sonra karar verilecek.

Adana muamması

MHP’nin daha önce Adana’da aldığı başarıyı korumak istiyor fakat burası AK Parti için de kritik bir il. Bunun nedeni ise AK Parti’nin genel seçimlerde buradan yüksek oy olması. MHP ise mevcut belediye başkanı Hüseyin Sözlü’yü aday göstereceğini duyurdu. Kesin sonucun olacağı ise merak konusu.

Bazı ilçelerde de işbirliği olabilir

Bazı ilçelerde de işbirliği yapılacak. Mesela Ankara’da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.