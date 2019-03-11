Flaş iddia! Acun Ilıcalı batıyor mu?

Acun Ilıcalı’nın borçları nedeni ile zor günler geçirdiği ve TV 8'i satmak için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Mart 2019 17:47

TV 8 70 milyon dolara satın ala ve eğlence kanalına çeviren Acun Ilıcalı’nın zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Kanalın sahibi ve yapımcısı Acun Ilıcalı, bir süre önce Sekiz Medya Holding AŞ'deki hisselerinin bir kısmını Doğuş Yayın Grubu'na satmıştı. Borçlarından dolayı yaptığı bu hamle Acun Ilıcalı’nın yarasına merhem olmadı. Ilıcalı’nın TV 8’in hisselerinin tamamını sattığı iddia edildi.

TV 8’e Azeri firma talip oldu ama anlaşamadılar

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz aylarda Türkiye’de haber kanalı açan Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş. ile görüştüğü iddia edildi. Bu kapsamda Azeri iş insanlarının ulusal bir kanal satın almak için kolları sıvadığı ileri sürüldü. Azeri medya şirketi, TV 8 satın almak için görüşmeler yaptı. Acun Ilıcalı’nın bu satışa sıcak baktığı ama alıcı şirketin borç yükü nedeni ile görüşmeleri askıya aldığı belirtildi.

Sürpriz bir firma daha talip oldu

Azeri firma ile görüşmeler kanalın borç yükü nedeni ile askıya alınırken, Acun’un kanalına sürpriz bir grup talip oldu. İddiaya göre TV 8’e Medical Park Hastaneler Grubu, Acun Ilıcalı'nın TV 8'deki hisselerinin tamamını satın almak için kolları sıvadı. Satışın olup olmayacağı ise merak konusu oldu.