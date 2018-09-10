Flaş haber! Uzman çavuş nişanlısını rehin aldı

İstanbul'da bir okulun idari işlerinde görevli bir kadın uzman çavuş tarafından rehin alındı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 14:53

Olay İstanbul Pendik’te yaşandı. Bir uzman çavuş Ümit Demirkaya, okulda çalışan nişanlısını rehin aldı.

Uzman Erbaş nişanlısını rehin aldı

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde saat 13.00’da meydana gelen olayda, bir uzman erbaş okulda çalışan 22 yaşındaki nişanlısını okul tuvaletinde rehin aldı. Nişanlısına silah dayayan şahıs ikna edilmeye çalışılıyor.

Özel harekat müdahale edecek

Eğer şüpheli polis tarafından ikan edilemezde özel harekat olaya müdahale edecek. Ambulanslar okul bahçesinde hazır bekletiliyor.

Polislere uzman olduğunu söyledi

Şüpheli Ümit Demirkaya, ikna çalışması yürüten polislere uzman çavuş olduğunu söyledi. Ümit Demirkaya'nın birliğinden kaçarak liseye geldiği iddia edildi. Demirkaya'nın polislere silahım yok, elimde bıçak var dediği öğrenildi.

Genç kadın 4 aydır staj yapıyordu

22 yaşındaki genç kadının isminin Hümeyra Doğru olduğu belirtildi. Genç kadının okulun idari işlerinde 4 aydır staj yaptığı iddia edildi.

Vali Şahin'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin,"Okul aile birliğinde görevli bir kadın rehin alındı. Rehin alan kişiyle müzakereler devam ediyor. İçeride başka bir kişi olduğuna dair bilgi yok” dedi.