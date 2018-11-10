Flaş haber! Şırnak'ta İHA'lar art arda düştü

Şırnak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninden sonra, hem valilik bahçesine hem de 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine İHA düştü.

Güncellenme 10 Kasım 2018 13:45