Flaş haber! Şırnak'ta İHA'lar art arda düştü
Şırnak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninden sonra, hem valilik bahçesine hem de 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine İHA düştü.
Şırnak’ta velilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinin sona ermesinin ardından insansız hava aracı düştü.
Kentteki 10 ayrı askeri bölgeye eş zamanlı olarak düşen hava araçlarının teröristlerce düşürülüp düşürülmediği araştırılıyor.
Şırnak’ta Atatürk’ü anma töreninde valilik bahçesinin bulunduğu alana ve 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine, 2 adet İHA düştü. Düşen İHA’ların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı ile yüklü olduğu belirlendi.
Şırnak Valiliği bahçesindeki tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Tören sonrasında protokol buradan ayrıldı. Vatandaşların da buradan ayrılmasından sonra tören alanına İHA düştü.
Aynı saatlerde, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine de bir İHA düştüğü öğrenildi.