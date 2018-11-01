Flaş haber! Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Sılan Gençoğlu, bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar barıştığı Ahmet Kural'dan şiddet iddiası ile şikayetçi oldu.

Güncellenme 01 Kasım 2018 15:31

Yılın aşkı diye nitelendirilen ve bir süre sonra ayrılan Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural çifti geçtiğimiz günlerde 9 ay ayrı kaldıktan sonra tekrar aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ayrılık sürecinde birçok iddia ortaya atılmıştı. Söylentilerden biri de Ahmet Kural’ın Sıla’ya şiddet uyguladığı diğeri ise ihanet iddiasıydı. Bugün çiftten kötü bir haber geldi.

Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu

Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. İfade verdikten sonra adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Sıla, hukuki bir süreç içinde olduklarını, çok fazla konuşmak istemediğini, zamanı gelince konuşacağını, savcılığa ifade vermeye geldiğini, Ahmet Kural’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Darp, cebir ve şiddet iddiası

Daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirten avukat Rezan Epözdemir ise, "Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla hanımın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda" ifadesini kullandı.

Koruma talep edildi

Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

9 ay ayrı kalıp tekrar barıştılar

Ünlü çift aylardır ayrı kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tekrar birlikte görüntülenmişti. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Sıla, Ahmet Kural ile barıştıklarını doğrulamıştı. Ünlü şarkıcı, “Evet, her şey yolunda” diye konuşmuştu.