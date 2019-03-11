Flaş haber! Patatesten gümrük vergisi alınmayacak

Patates ithalatında 200 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldı. Buna göre; vergisiz patates ithalatı yapılabilinecek.

Güncellenme 11 Mart 2019 11:31

Patates ithalatında 200 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldı. 20 Nisan’a kadar gümrük vergisiz patates ithalatı yapılabilecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gümrük vergisi kararı

Buna göre; 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Tarife kontenjanı 20 Nisan'a kadar geçerli olacak. Bu konuda tarife kontenjanın dağıtım yöntemiyle başvuru, kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığının tebliğiyle belirlendi.

Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek.