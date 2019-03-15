Flaş haber! O ülkede iki camiye silahlı saldırı

Yeni Zelanda’nın ChristChurch şehrinde iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Güncellenme 15 Mart 2019 09:19

Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentinin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı düzenlendi. Saldırı, Cuma namazı için camiye gelen 200 kişilik bir gruba yapıldı.

Yeni Zelanda güvenlik güçlerinden açıklama

Yeni Zelanda Polisi tarafından yapılan açıklamada; aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşandığı belirtilerek, “Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız” denildi.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel basının haberine göre ise, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Görgü tanığı, çok sayıda insanın da hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Başka bir camiye daha saldırı düzenlendi

Öte yandan saldırının Linwood Mahallesinde bulunan başka bie camide de yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin; saldırıda ölen ya da yaralananların arasında Türk olmadığını söyledi.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Bilgi paylaşımı yapılmadı

Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi.