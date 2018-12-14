Flaş haber! Irak'ın kuzeyine operasyon
TSK, Irak’ın kuzeyinde yer alan terörist gruplara ait kampları vurdu.
Irak’ın kuzeyinde yer alan terörist gruplara ait kamplar, TSK’ya ait 20’den fazla savaş uçağının yanı sıra İHA’lar ve tanklarla vuruldu.
30’dan fazla hedef vuruldu
Baskın tarzı yapılan harekat kapsamında, 30’dan fazla terörist hedefleri imha edildi. Öte yandan Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu.
Hedefleri istihbarat belirledi
İstihbarat birimlerince tespit edilen hedefler vurulurken, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.
Akar’dan açıklama
Konuya dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" ifadelerini kullandı.