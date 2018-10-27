Flaş haber! İki asker donarak şehit oldu

Tunceli'de yapılan terör operasyonunda 2 asker donarak şehit oldu.

Güncellenme 27 Ekim 2018 10:05

Tunceli Nazımiye’de terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda olumsuz hava şartlarından etkilenen 2 asker donarak şehit oldu.

Tahliye edildiler

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

2 JÖH şehit oldu

2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 jandarma özel harekat mensubu kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.