Flaş haber! Denizli'de eğitim uçağı düştü

Aydın'dan kalkan bir eğitim uçağı Denizli'de düştü. Düşen uçakta iki kişinin olduğu bildirildi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 12:27

Aydın’da havalanan eğitim uçağı, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli’de düşen eğitim uçakla ilgili, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Vali'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın içinde iki kişinin olduğunu, uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını, düşüşün sebebinin henüz bilinmediğini, düşüşün hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğunun bilinmediğini, verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışıldığını, sivil havacılık, AFAD ve diğer ekiplerin bölgede uçağa ulaşmaya çalıştığını söyledi.