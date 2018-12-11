Flaş haber! Bir polis, emniyet müdürü ve 3 polisi vurdu

Rize İl Emniyet Müdürü Verdi, Personel Şube Müdürü Polat ve beraberindeki iki polis memuru başka bir polis memuru tarafından vuruldu.

Güncellenme 11 Aralık 2018 15:58

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre Emniyet Müdürü, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 kişi yaralandı

Gelen bilgilere göre, tarafından Altuğ Verdi ile birlikte Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve birlikte polis koruması ve başka bir polis memuru silahlı saldırıda yaralandı.

Emniyet Müdürü’nün hayati tehlikesi var

Öte yandan Emniyet Müdür Verdi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı saldırının görüşme sırasında olduğu belirtildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürü Verdi ile birlikte Personel Müdürü Polat ve 2 polis memurunu yaralayan şüpheli polis gözaltına alındı.

Olayın nedeni ne?

Saldırıyı düzenleyen polisin tayin sorunu olduğu iddia edildi. Tayin konusunu görüşme üzere Verdi ve Ercan’ın odasına geçen saldırgan polis memuru, burada silahına sarıldı. Burada önce Polat’ı vuran saldırgan, daha sonra silahı Verdi’ye çevirerek ateş etti. Toplam 4 kişiyi yaralayan şüphelinin de yaralı olduğu belirtildi.

Sıkı güvenlik önlemi alındı

Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, Rize İl Emniyet Binasında tüm giriş çıkışlar yasaklandı

Kimliği belli oldu

Emniyet Müdür Verdi ile birlikte 4 polisi yaralayan şüpheli şahısın kimliği deşifre oldu. Adının İsmail Hakkı Saracoğlu olduğu belirtilen polis memurunun trafik şubede görevli olduğu belirlendi.