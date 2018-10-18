Flaş haber! Akdeniz’de Türk-Yunan gerginliği

Doğu Akdeniz’de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Yunan fırkateyni tarafından taciz edildi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 16:52

Doğu Akdeniz’de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa adlı gemi, Yunan fırkateyni tarafından taciz edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Yunan savaş gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından engellendiğini duyurdu.

Olay son dakika olarak duyuruldu

Anadolu Ajansı’nın son dakika olarak verdiği olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada, "Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"R/V “Barbaros Hayreddin Paşa” gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır. Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi¸ ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Yunanistan’a uyarı

Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz."