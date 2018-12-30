Flaş haber! ABD'den FETÖ elebaşının iadesi için bir heyet geliyor

Adalet Bakanı Gül; ABD'den üst düzey yetkililerin Türkiye'ye geleceğini, FETÖ elebaşının iadesi için hiçbir engelin söz konusu olmadığını söyledi.

Güncellenme 30 Aralık 2018 13:58

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’den yetkili isimlerin yakın bir zamanda Türkiye’ye geleceğini, FETÖ’cülerin iadesi konusunda hiçbir engel olmadığını söyledi.

FETÖ elebaşının iadesi

Bakan Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve üst düzey örgüt yöneticilerinin iadesi konusunda açıklamalarda bulundu. Yakın bir zamanda ABD’li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini ifade eden Bakan Gül, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasın söz konusu olduğunu, hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ettiklerini, Türkiye’de idam cezasının olmadığını, iadesinin gerçekleşmesi önünde hiçbir engelin olmadığını belirtti.

FETÖ kripto bir örgüt

FETÖ ile ilgisi olan herkesin tasfiye olduğunu söyleyen Bakan Gül, FETÖ’nün kripto bir örgüt olduğunu, bu özelliği nedeni ile herkesi temizledik diye bir rehavete kapılmanın söz konusu olmadığını söyledi.

FETÖ adalete büyük zarar verdi

Bakan Gül, FETÖ’nün adalete büyük zarar verdiğini, 2019’da bu engellerin aşılacağını, bu konuda hükümetin de yoğun çalışmalar içinde olduğunu, FETÖ’nün yargıya verdiği zararın atlanmaması gerektiğini, güven veren adalet öngörülebileceğini ifade etti.

Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor

Hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı sistemi getireceklerini belirten Bakan Gül, “Belli bir dönem hakim nezaretinde belli bir tecrübe kazandıktan sonra hakim adayının kürsüye çıkması. Sonrasında bir sınava daha girecek. Kazanırsa hakim olacak. Kazanamazsa hakim yardımcısı savcı yardımcısı olarak devam edecek” dedi.

Af düzenlemesi

Bakan Gül, af konusunda asla toplumu rahatsız edici bir çalışma içinde olmayacaklarını, infaz konusunda ise düzenleme üzerinde çalışıldığını, bunun siyasetin vereceği bir karar olduğunu söyledi.