Flaş haber! 149 yolculu uçak düştü

Etiyopya Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giderken düştü.

Güncellenme 10 Mart 2019 12:21

Etiyopya Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı düştü. Sabahın erken saatlerinde Addis Ababa’dan kalkan uçak, Kenya’ya giderken düştü. Düşüşün nedeni henüz belirlenemezken, ülkenin başbakanı taziye yayınladı.

149 yolcusu vardı

Etiyopya Hava Yollarına ait uçak 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile düştü. Boeing 737 tipi yolcu uçağı Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gidiyordu.

Uçak kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü ortaya çıktı.

4 ay önce teslim edildi

Etiyopyalı yetkililer yaptığı açıklamada; arama ve kurtarma çalışmaların başlatıldığını ve hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtti. Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü olayı dururken, yçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi.

Başbakandan açıklama

Etiyopya Başbakanı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" dedi.