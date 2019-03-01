Flaş FETÖ iddiası! Yüzde 90'ı...

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, 2006-2015 yılları arasında TSK'ya alınan 40 bin öğrencinin 36 binin FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

Güncellenme 01 Mart 2019 10:50

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı ve emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasıyla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

40 bin öğrenciden 36 bini FETÖ’cü

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Ahmet Zeki Üçok, FETÖ tehdidinin hala geçmediğini belirterek, TSK'da 15 Temmuz öncesinde FETÖ'cüler ve diğerleri olarak iki gurubun olduğunu, 15 Temmuz sonrası resmi olarak 15 bin 199 kişinin tasfiye olduğunu, 15 bine yakın ankesörlü telefon soruşturması olduğunu, 60 bin FETÖ'cüden 30 binin tasfiye sürecinde olduğunu, TSK’da şu an 30 bin FETÖ’cünün olduğunu, askeri öğrencilerin yüzde 90'ının ankesörden çıktığını, 2006-2015 yılları arasında alınan 40 bin öğrencinin 36 binin FETÖ'cü olduğunu, onların bile hâla atılmadığını vurguladı.

FETÖ’cü gazete olayı böyle kapatmış

Bulut projesini anlatan Ahmet Zeki Üçok, 1984 yılında Ramazan Bulut diye bir astsubayın varlığından bahsederek, bu kişinin “Ben Hava Kuvvetleri'nin imamıyım” dediğini, istihbaratçılar ve personelciler tarafından incelendiğini, bu ekibin bin 400 ismi incelemeye başladığını, savcılığa bildirme olmadığını, bunu o yıllarda Zaman gazetesinin öğrendiğini ve dindarların TSK'dan atıldığı yönünde propaganda yaptığını, 1987-1992 arasında üç Hava Kuvvetleri Komutanı geçtiğini, hiçbirisinin savcılığa bildirilmediğini, hepsinin “Benim dönemimde olay olmasın” kafasıyla hareket ettiğini belirtti.