Fiyatı gören belediye başkanı esnafı uyardı!

Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Tahmazoğlu, denetime çıktığı sırada domates fiyatlarındaki farkı görünce esnafa uyarıda bulundu.

Güncellenme 06 Ekim 2018 09:59

Gaziantep’te belediyeye ait pazar yerinde denetime çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, fiyatlara tepki gösterdi. Denetim sırasında, alış ve satış fiyatlarında aşırı fark bulunan bir pazarcıya, "Ya fiyatı indir ya da pazarı terk et" uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrası sadece o esnafın değil tüm pazarcıların indirim yaptığı ve yaşanan bu hadiseden sonra vatandaşın pazardaki tüm ürünlerden alma imkanı bulduğu belirtildi.

Pazarcıya uyarı

Başkan Tahmazoğlu, belediyesine ait Kılınçoğlu mahallesindeki pazar yerini gezerken zabıtalarla birlikte fiyat etiketlerini kontrol etti. Tahmazoğlu, denetim sırasında bir pazarcının 70 kuruştan satın aldığı domatesleri 5 liraya sattığını görünce tepki gösterdi.

“Bu kadar fiyat farkı olmaz”

Pazarcıyı uyaran belediye başkanı, "Bu kadar fiyat farkı olmaz, ya fiyatını düzelt ya da bizim pazarda bir daha satış yapamazsın" ifadeleriyle indirim yapmasını istedi. Bu uyarı sonrası pazarcı domates fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve cüzi bir kirayla pazarcı esnafına tahsis edilen pazar yerinde Belediye Başkanı'nın denetim yaptığını gören diğer pazarcıların da fiyatları düşürmesi dikkat çekti.

Zabıta sayısı artırılacak

Pazarcıların indirim yapması alışverişe çıkan vatandaşları memnun ederken, Başkan Tahmazoğlu, her pazara görevlendirilen zabıta sayısını ikiye çıkaracaklarını açıkladı.

Sürekli kontrol ediliyor

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey’de her gün üç Pazar açıldığını, belediyeye ait 13 Pazar yerinin bulunduğunu, denetim yaptığı Kılınçoğlu Pazar Yeri'nde 117 tezgah olduğunu, resmi kaydı olan pazarcılara tahsis edildiğini, pazar yerlerinin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bir ekip tarafından sürekli kontrol edildiğini, zabıtanın yetkisi olması durumunda hemen işlem yaptığını söyledi.

Esnaf denetlenecek

Öte yandan Tahmazoğlu, “Düşük fiyatla alınmış gösterilen ürünlerle ilgili olarak da Sebze Hali'ndeki esnafında denetlenmesi ve işlem yapılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimde bulunduk" dedi.