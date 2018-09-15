Fırsatçılar durmuyor! Bu kez de bunun peşindeler

Başkan Erdoğan'ın sert bir dille eleştirdiği ve operasyon sinyali verdiği fırsatçılar bu kez de 'kirada TL'ye geçiş'te ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Eylül 2018 12:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sert bir dille eleştirdiği ve operasyon sinyali verdiği fırsatçılar bu kez de 'kirada TL'ye geçiş'te ortaya çıktı. Kararın Resmi Gezete’de yayımlanmasından sonra, detayların netleşmesini beklemeden harekete geçen fırsatçılar, kiraları yüksek kurdan TL'ye döndürme telaşına girdi.

Başta büyük AVM’ler olmak üzere, OSB'lerden teknoparklara kadar birçok kurum döviz kurlarını kendi çıkarları doğrultusunda TL'ye çevirmeye başladı.

Fırsatçı uyanıklığı

Sabah’ın haberine göre, döviz üzerinden gerçekleşen kontratların TL'ye çevrilmesindeki makas farkı 4 TL'lere kadar çıktı. Bazı kurumlar euroyu 5.50'den baz alarak TL'ye dönerken, bazıları ise yıl sonu beklentisi diyerek 12 aylık kontratları 9 eurodan TL'ye çevirdi.

Yönetmelik bir an önce çıkarılmalı

Bazı anlaşmalar ise 3 aylık kontratlar ile sağlandı. Mevcut kur üzerinden kira bedelleri TL'ye çevrilirken, kiracılara, "Yıl sonunda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları üzerinden yeniden fiyat güncellemesi yapılacaktır" bilgisi verildi. Bu oranlarla, 2018'in başında ödenen bir kiranın maliyeti iki katına çıkacak. Sabah'a konuşan iş dünyası temsilcileri, yönetmeliğin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra yapılacak olan kira artışlarında da sadece ÜFE oranının baz alınmasının sıkıntı oluşturabilir. ÜFE-TÜFE ortalaması alınabilir" dedi.

Üretim risk altında

Döviz destekli arazi rantının tavan yaptığı bölgelerin başında Marmara yer alıyor. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'da sayıları 40'ı bulan OSB'lerde küçük bir arazi satın almak için Boğaz kenarındaki bir yalı fiyatını gözden çıkarmanız gerekiyor. Arazilerin rant amacıyla boş tutulmasının da etkisiyle metrekare fiyatlarının 2 bin dolara dayandığı bölgelerde üretim de risk altında.