Fırıncılardan, Canan Karatay'a ekmek boykotu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Canan Karatay'ın ekmekle ilgili yaptığı açıklamalara değinerek "Fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok" dedi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 15:02

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmekle ilgili görüşleri hakkında açıklama yaptı.

Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır" dedi.

İnsan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizen Balcı, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, 'Fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok'" ifadesini kullandı.

Canan Karatay ne demişti?

"Sanmayın ki kepek ekmeği ayrı buğday ekmeği ayrı. Vücut bunları şeker olarak algılıyor. Bizim algılamamız önemli değil. Onun için bunlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Çünkü Türkiye'de en çok tükettiğimiz ve en çok hastalıkların olduğu artık biliniyor. Ekmeği azaltırsak sadece kanseri değil bütün hastalıklalar kalp krizi de, şeker hastalığı da özellikle kanserde azalır."