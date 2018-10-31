Fırat'ın doğusunda terörist avı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyali sonrası TSK, Fırat'ın doğusuna yöneldi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 14:34

Türkiye’nin sınırını güvence altına almak için harekete geçen TSK, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdi.

Yeni hedef Fırat’ın doğusu

Afrin’de barışı ve huzuru tesis eden Türk askerinin yeni hedefi Fırat’ın doğusu… Bölgede ABD’nin desteği ile hayatta kalmayı başarabilen teröristlere yönelik atışlar başladı.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinyalinden sonra başlayan obüs atışlarıyla PYD/PKK hedefleri yerle bir edildi.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda Kobani bölgesine yapılan atışlarda; 4 terörist öldürülürken, 6 terörist de yaralandı.