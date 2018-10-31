Fırat'ın doğusunda terörist avı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyali sonrası TSK, Fırat'ın doğusuna yöneldi.
Türkiye’nin sınırını güvence altına almak için harekete geçen TSK, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdi.
Yeni hedef Fırat’ın doğusu
Afrin’de barışı ve huzuru tesis eden Türk askerinin yeni hedefi Fırat’ın doğusu… Bölgede ABD’nin desteği ile hayatta kalmayı başarabilen teröristlere yönelik atışlar başladı.
Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinyalinden sonra başlayan obüs atışlarıyla PYD/PKK hedefleri yerle bir edildi.
Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Fırat'ın doğusunda Kobani bölgesine yapılan atışlarda; 4 terörist öldürülürken, 6 terörist de yaralandı.