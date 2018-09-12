Düğün sonrası Bebek'te görüntülenen Fırat çifti, "Çocuk için erken" olduğunu söyledi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 16:49

Mert Fırat ve İdil Fırat düğünün ardından soluğu İstanbul'da aldı. Kendisine sorulan bebek sorularını “henüz erken” şeklinde cevaplayan Fırat çifti, birlikte çıktıkları akşam yürüyüşünde görüntülendi.

Çocuk için erken

Geçtiğimiz akşam Bebek’te dondurma yerken görüntülenen çiçeği burnunda çift, basın mensuplarının sorduğu “çocuk” sorusuna, "Çocuk için erken" yanıtını verdi.

Balayına çıkamadılar

Çift, Mert Fırat'ın dizi çekimlerine başlayacak olması nedeniyle balayına çıkamadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu Mert Fırat "Balayına önümüzdeki sene çıkarız artık" dedi.

Babası düğüne katılmadı

Geçen hafta evlenen çiftin, dansı düğün gecesine damga vurmuştu. İdil Fırat babası Önder Fırat ve eski sevgilisi Sezen Aksu da rahatsızlıklarından dolayı çifttin düğün törenine katılamadı.