Firari FETÖ'cü kendini üçüncü kattan attı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu sırasında bir şüpheli kendisini üçüncü kattan aşağı attı.

Güncellenme 12 Mart 2019 10:12

İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 42 şüpheli yakalandı. Polisin evlere girdiği sırada üçüncü kattan atlayan bir FETÖ şüphelisi de hastaneye kaldırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ilde firari FETÖ’cülerin hücre evlerinde faaliyetlerini sürdürdüğü ihbarı üzerine operasyon başlattı.

"Mahrem abi"ler de yakalandı

Bir süre zanlıları takip eden polis ekipleri, aralarında üst düzey FETÖ’cülerin de bulunduğu ve örgüt hiyerarşisinde "mahrem abi" olarak anılan kişilerin yer aldığı hücre evlerini tespit etti.

55 adrese eş zamanlı operasyon

Çok sayıda polisin katılımı ile belirlenen 55 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kripto telefon yakalandı

Hücre evlerinden yapılan aramalarda, örgütün gizli haberleşmeler için kripto telefon, seyyar Wifi, hatsız cihaz ve bilgisayar bulunması dikkat çekti.

Yüklü miktarda para bulundu

Yüklü miktarda para, şifreli doküman ve dijital materyaller ele geçirilen aramalarda, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulmuş 92 bin Türk Lirası, 19 bin ABD doları, 4 bin 300 avro ile çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bir kişi 3. kattan atladı

Öte yandan polisin evlere baskın yaptığı sırada, bir şüpheli üçüncü katın penceresinden aşağı atladı. Yakalanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Telefonları formatlamaya çalıştılar

Bazı şüpheliler operasyon esnasında telefonlarını formatlamaya çalışırken yakalandı. Polisin müdahale ettiği şüphelilerden bazıları da telefonları çatılara ya da aşağı attı.

FETÖ’nün yeni yapılanmasına ağır darbe

Bu operasyon ile İzmir’de FETÖ’nün yeni yapılanmasına ağır darbe vurulduğu ifade edildi.