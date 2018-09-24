Firari FETÖ'cü eski şube müdürü yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı.

Güncellenme 24 Eylül 2018 14:35

FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltı kararı vardı

İddiaya göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür N'nin, Esenyurt'ta saklandığını tespit etti.

Üzerinde ağabeyine ait sahte kimlik bulundu

Polis ekiplerince adrese gerçekleştirilen operasyonda, Özgür N. gözaltına alındı. Şüpheli polis müdürünün üzerinde ağabeyine ait sahte kimlik bulundu.

Özgür N'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.